Notizie Juve – Proseguono i contatti con l’entourage di Dybala per il rinnovo

TORINO – Oggi è il giorno di Juventus-Verona, gara valevole per la quinta giornata della Serie A 2020-2021: sarà anche il giorno del ritorno in campo da titolare per Paulo Dybala, che sembra aver finalmente risolto i problemi fisici degli ultimi tempi. Inoltre, secondo quanto riportato da calciomercato.com, starebbero proseguendo i contatti tra la Juve e l’entourage dell’argentino per il rinnovo. Il contratto della Joya, infatti, è in scadenza nel 2022 e da tempo la società bianconera era in contatto con i suoi procuratori per prolungarlo; dopo una fase di stand-by, però, potrebbero riavviarsi le trattative per trattenere l’attaccante a Torino.