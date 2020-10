Notizie Juve – Prosegue l’interesse per Emerson Palmieri

TORINO – Continuano le voci di mercato intorno alla Juventus: secondo quanto riportato da Sky Sport, prosegue l'interesse dei bianconeri per Emerson Palmieri. Da quest'estate il nome dell'esterno italo-brasiliano si trova sul taccuino di Fabio Paratici, che avrebbe anche tentato un approccio con il Chelsea: la trattativa, però, non è decollata e il calciatore ex-Roma è rimasto a Londra. Tuttavia, l'idea non è tramontata e i bianconeri potrebbero tentare l'assalto nella prossima sessione di mercato: occhio però alla concorrenza di Napoli e Inter. Anche questi due club, infatti, si sono messi sulle tracce del giocatore e potrebbero ostacolare la Juventus.