Notizie Juve – Prosegue l’interesse per Adama Traorè

TORINO – Continuano ad uscire nuove notizie di mercato sulla Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, prosegue l’interesse dei bianconeri per Adama Traorè. L’esterno della Nazionale Spagnola e del Wolverhampton ha avuto una forte crescita nelle ultime stagioni e sta facendo gola a molti club europei: tra questi anche la Juve, che lo ha messo nel mirino per le prossime sessioni di mercato. Tuttavia, l’affare sembra molto difficile da realizzare: i Wolves, infatti, chiedono intorno ai 100 milioni di euro per il loro giocatore e la dirigenza bianconera non sembra affatto disposta a spendere una tale cifra. Mancano alcuni mesi all’inizio della finestra invernale; per il momento, però, l’arrivo di Traorè a Torino sermbra solo una piacevole suggestione.