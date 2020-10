Notizie Juve – Prosegue la sfida sul mercato per Lovato con il Milan

TORINO – Ancora nuove notizie per la Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prosegue la sfida sul mercato per Matteo Lovato con il Milan. I bianconeri avrebbero messo gli occhi sul giovane difensore del Verona, autore di un buonissimo inizio di stagione. Classe 2000, il ragazzo è alla sua prima stagione in Serie A e si è già conquistato la maglia da titolare con gli scaligeri di Ivan Juric: per questo, la Juve di Andrea Pirlo lo ha messo nel mirino e starebbe lavorando per una possibile operazione nelle prossime sessioni di mercato. Attenzione, però, ai rossoneri di Stefano Pioli, anche loro interessati a Lovato, che potrebbero dare del filo da torcere alla Vecchia Signora.