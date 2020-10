Notizie Juve – Prosegue la sfida con l’Arsenal per Houssem Aouar

TORINO – Continua la ricerca di ulteriori rinforzi sul mercato per la Juventus: il club bianconero si sta ancora muovendo per mettere a segno altri colpi nella finestra estiva e vuole regalare ad Andrea Pirlo più alternative possibili. Nella lista degli obiettivi della dirigenza juventina, poi, figura da tempo il nome di un giovane giocatore francese: si tratta di Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 del Lione.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Express, prosegue la sfida della Juve con l’Arsenal per Aouar. I Gunners, infatti, sono da tempo sulle tracce del giocatore e, in queste ore, avrebbero fretta di chiudere l’affare e di portare a Londra il calciatore. In questo modo, batterebbero sul tempo i bianconeri, che si troverebbero costretti a virare su altri obiettivi. Questi ultimi giorni di mercato, dunque, saranno decisivi per conoscere il futuro del francese: la Vecchia Signora, in ogni caso, rimane attenta a qualsiasi possibile sviluppo.