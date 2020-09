Notizie Juve – Possibile scambio Douglas Costa-Dembelè

TORINO – Si aprono ulteriori retroscena sul calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri potrebbero concludere un possibile scambio tra Douglas Costa e Ousmane Dembelè. La dirigenza juventina, infatti, aveva messo gli occhi sulla giovane ala francese qualche tempo fa, ma la pista che portava a lui sembrava essere stata abbandonata. Tuttavia, in queste ore sembra che la Vecchia Signora sia intenzionata a proporre al Barcellona questo incredibile affare. L’esterno brasiliano è in uscita dalla Juve e, senza dubbio, gradirebbe la destinazione blaugrana, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra Pjanic. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti, di quella che potrebbe essere un’incredibile trattativa last minute.