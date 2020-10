Notizie Juve – Pogba tratta il rinnovo con lo United e i bianconeri aspettano

TORINO – Potrebbero esserci delle nuove notizie di mercato per la Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, Paul Pogba starebbe trattando il rinnovo con il Manchester United. Il centrocampista francese ha da tempo avviato i contatti con i Red Devils per il prolungamento del suo contratto, ma l’affare sembra essere in salita: il club inglese, infatti, avrebbe fatto un’offerta più bassa rispetto a quanto percepito attualmente dal giocatore (circa 13 milioni di euro). I bianconeri aspettano l’evolversi della situazione, nella speranza di poter presentare un’offerta per il ritorno a Torino del calciatore: Pogba, infatti, ha vestito la maglia della Juve dal 2012 al 2016, totalizzando ben 178 partite e 34 gol. Il suo sarebbe un ritorno molto gradito dalle parti della Continassa, ma l’operazione potrebbe incontrare due grandi ostacoli: il Real Madrid e il PSG, anch’essi interessati al francese.