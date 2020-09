Notizie Juve – Per Chiesa potrebbe essere offerto Douglas Costa

TORINO – Nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Federico Chiesa: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta ad offrire anche il cartellino di Douglas Costa per l’attaccante. Da tempo ormai i bianconeri sono sulle tracce del giovane attaccante della Fiorentina e dopo un’iniziale chiusura,il presidente della Viola Rocco Commisso ha aperto ad una possibile cessione. La valutazione del cartellino, tuttavia, rimane sempre troppo elevata e, per questo, Fabio Paratici si è visto costretto a progettare una strategia per l’acquisto del classe ’97. L’operazione sarebbe di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto; la novità sta proprio nell’inserimento di una contropartita tecnica, ossia Douglas Costa. L’esterno brasiliano è in uscita dalla Juve e a Firenze potrebbe giocare con più regolarità ed essere protagonista. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti di quello che potrebbe essere l’affare dell’anno.