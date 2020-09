Notizie Juve – Paratici in Inghilterra per piazzare alcuni giocatori

TORINO – La Juventus sta ormai diventando la protagonista incontrastata del calciomercato estivo 2020. In queste ore, infatti, la società bianconera sta sistemando alcuni colpi in uscita, per poter poi portare avanti un’altra incredibile operazione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Fabio Paratici è tornato in Inghilterra per piazzare alcuni giocatori: i nomi in uscita sono quelli di Daniele Rugani, Sami Khedira e Douglas Costa, che hanno estimatori in Premier League. L’obiettivo della dirigenza juventina, quindi, è quello di lasciar partire questi giocatori, così da fare cassa e liberare spazio ad un altro incredibile colpo di mercato: Federico Chiesa. Il giovane attaccante della Fiorentina, infatti, è in cima alla lista dei desideri bianconeri: tuttavia, il prezzo del suo cartellino, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, è troppo elevato. Per questo, la Juve vuole prima fare spazio per poi mettere a punto il proprio piano e affondare il colpo per il classe ’97.