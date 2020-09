Calciomercato Juventus, Paganini dice tutto: “Ora Paratici pensa a…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato è agli sgoccioli. A breve partirà il countdown. La Serie A è ormai cominciata e gli allenatori fanno pressione per gli ultimi colpi di mercato. Nessuno si salva, neanche la Juventus. La questione offensiva è stata risolta con l’acquisto di Morata, ma Pirlo ha bisogno anche di altro. I bianconeri sono scesi in campo contro la Sampdoria grintosi e con tanta voglia di dimostrare che anche quest’anno hanno intenzione di fare sul serio, ma gli impegni da affrontare sono tanti e servono i giocatori giusti. Ed ecco allora che sul versante calciomercato arrivano novità interessanti.

“O si vende o sono cavoli. La Juventus pensa a Kean o Chiesa e a un centrocampista se partono Douglas Costa e Khedira”. Così scrive su Twitter il noto giornalista ed esperto di calciomercato Paolo Paganini. Non è una novità che i bianconeri siano interessati al gioiello della società toscana, ma convincere la Fiorentina non è impresa facile. L’unica cosa certa, come scrive Paganini, è che per poterselo permettere, prima la Juventus dovrà lavorare sul versante delle cessioni. E di questo ma anche altro ha parlato sempre il giornalista della Rai ai microfoni di Radio Bianconera.

“Venerdì scorso con Raiola si è parlato di Kean, c’è questa possibilità. L’accordo con il procuratore e il giocatore già c’è, bisogna convincere l’Everton. La Juventus in questo momento deve cedere prima di spendere. Douglas Costa allo United? Il problema è l’ingaggio. Il brasiliano ha uno stipendio pesante, così come Khedira”. Poi di nuovo su Chiesa: “Il suo arrivo è legato alle uscite di Douglas Costa o Bernardeschi. La Fiorentina lo valuta 40 milioni, un investimento che la Juve non può fare se prima non cede”. Un quarto attaccante, un esterno offensivo e forse anche un centrocampista. Noi ci aggiungiamo anche un esterno difensivo per la corsia mancina: questi sarebbero gli obiettivi bianconeri per chiudere il mercato. La cosa che pare certa comunque è che arriveranno altri rinforzi per il Maestro: ecco allora come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA