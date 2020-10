Notizie Juve – Offerte dall’Inghilterra Merih Demiral

TORINO – Proseguono i movimenti sul mercato in uscita della Juventus: i bianconeri, infatti, hanno bisogno di vendere alcuni giocatori per sbloccare le loro operazioni in entrata e mettere a segno gli ultimi colpi della finestra estiva. Tuttavia, alcuni calciatori sono considerati intoccabili dalla dirigenza juventina, che nelle ultime ore ha rifiutato diverse proposte.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero state diverse offerte dall’Inghilterra per Merih Demiral: la Vecchia Signora, però, le ha prontamente rispedite al mittente, considerando il difensore turco incedibile. Le squadre interessate erano Manchester United, Tottenham ed Everton, che sarebbero arrivate ad offrire intorno ai 30 milioni di euro. Niente da fare però: Demiral non si vende.