Notizie Juve – Offerta del Celtic per Mattia De Sciglio

TORINO – Nuovi movimenti sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, ci sarebbe stata un’offerta del Celtica per Mattia De Sciglio. Il club scozzese avrebbe avviato i contatti con la Juve per portare in Gran Bretagna l’esterno classe ’92 della Nazionale Italiana. Il suo nome, infatti, è uno di quelli presenti sulla lista dei partenti della società bianconera, che ha necessità di cedere: le ultime operazioni in entrata prima della fine del mercato dipendono tutte dalle eventuali partenze. Il giocatore ex-Milan, però, avrebbe rifiutato il trasferimento in Scozia, rispondendo di no ai biancoverdi. Per il momento, dunque, De Sciglio rimane alla Juventus: il Celtic, però, potrebbe cercare di affondare nuovamente il colpo nelle prossime ore.