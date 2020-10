Notizie Juve – Occhi su Inzaghi in caso di esonero di Pirlo

TORINO – Dalla Spagna giungono nuove notizie riguardo la panchina della Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid iberico Don Balon, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio sarebbe l’indiziato numero uno a sostituire Andrea Pirlo in caso di un esonero. La Juve non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione e per i risultati potrebbero aver inciso anche alcune decisioni del giovane tecnico: per questo, nel caso in cui la dirigenza bianconera decidesse di interrompere il rapporto con l’ex centrocampista, potrebbe affidare la panchina a Inzaghi.