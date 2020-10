Notizie Juve – Nuova offerta del Newcastle per Daniele Rugani

TORINO – Nuovi incredibili scenari potrebbero aprirsi sul calciomercato in uscita della Juventus: secondo quanto confermato dal tabloid inglese The Boot Room, il Newcastle United avrebbe presentato una nuova offerta ai bianconeri per Daniele Rugani.

I Magpies, infatti, erano sulle tracce del difensore da tempo, ma stavano un po’ defilati: i club in prima linea erano il West Ham e il Valencia, che sembravano essersi mossi più concretamente per il calciatore. Nelle ultime ore, però, la società inglese ha mosso dei passi importanti per mettere a segno questo colpo: ha manifestato alla Juve il suo concreto interesse e ha presentato un’offerta. I bianconeri valutano il cartellino del proprio tesserato intorno ai 20 milioni di euro. Nelle prossime ore si attendono ulteriori novità: Daniele Rugani potrebbe trasferirsi dalle rive del Po a quelle del Tyne.