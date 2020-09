Notizie Juve – No di Douglas Costa al Wolverhampton

TORINO – Arrivano novità sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, Douglas Costa avrebbe detto di no al Wolverhampton. L’esterno brasiliano, messo sulla lista dei partenti dalla dirigenza juventina, era seguito da tempo dai Wolves: il club inglese aveva presentato un’offerta alla Juve e al giocatore, che tuttavia ha rifiutato. Sul numero 11 bianconero ci sarebbe anche l’interesse del Manchester United e, forse, quella dei Red Devils potrebbe essere una meta più gradita. Per il momento, il rifiuto del trasferimento da parte di Douglas Costa sta tenendo la Juve in una situazione di stallo sul calciomercato: infatti, se non viene venduto il brasiliano, la Vecchia Signora non può affondare il colpo con la Fiorentina per l’acquisto di Federico Chiesa. Nei prossimi giorni si attendono novità su questa vicenda: il brasiliano rimarrà a Torino o volerà in Inghilterra?