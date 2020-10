Notizie Juve – Multa da 25 mila euro per Fabio Paratici

TORINO – Multa salata per il Chief Football Officer della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, Fabio Paratici dovrà pagare una penale di 25 mila euro. La sanzione è stata emessa dal giudice sportivo in seguito all’ultima partita di campionato della Vecchia Signora contro il Verona. In quell’occasione, il dirigente bianconero avrebbe espresso delle frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara; secondo il referto dell’arbitro, Paratici avrebbe avuto un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti al termine del match.