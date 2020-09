Notizie Juve – Moise Kean ancora nel mirino dei bianconeri

TORINO – Continua a muoversi molto sul calciomercato la Juventus, in queste ore che stanno diventando sempre più frenetiche: la società, infatti, è alla ricerca di un nuovo rinforzo in attacco ed è al lavoro per trovare il colpo giusto. Sulla lista di Fabio Paratici ci sono diversi nomi e uno di quelli più caldi è senza dubbio quello di Moise Kean.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’attaccante italiano sarebbe ancora nel mirino dei bianconeri. In queste ultime ore, inoltre, ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra la Vecchia Signora e l’Everton per il ragazzo classe 2000: la trattativa, anche grazie alla mediazione di Mino Raiola, sembra andare avanti verso il ritorno del calciatore a Torino. Tuttavia, i Toffees sembrano voler rimanere fermi nelle loro richieste di trasferimento a titolo definitivo o di prestito con obbligo di riscatto: il giocatore, infatti, non rientrerebbe più nel progetto di Carlo Ancelotti. La Juve rimane attenta e continua a trattare: Moise Kean potrebbe tornare in bianconero.