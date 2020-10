Notizie Juve – Moise Kean ancora nel mirino bianconero

TORINO – Continuano le ricerche sul calciomercato da parte della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Moise Kean rimane ancora nel mirino bianconero. La Juve è alla ricerca di un rinforzo in attacco, una quarta punta che possa essere una delle alternative di Andrea Pirlo nel corso della stagione. Tra i vari nomi fatti in queste settimane, quello del giocatore classe 2000 sembra essere, adesso, uno dei più caldi. Per lui sarebbe un ritorno sulla sponda bianconera del Po, dove è cresciuto calcisticamente e dove ha totalizzato 21 presenze e 8 gol con la prima squadra. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il suo futuro: la Vecchia Signora, infatti, potrebbe intensificare i contatti con l’Everton e affondare il colpo.