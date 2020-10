Notizie Juve – Milik vorrebbe lasciare Napoli già a gennaio

TORINO – Si continua a parlare del mercato futuro della Juventus: infatti, secondo alcune notizie che girano, i bianconeri avrebbero già trovato un accordo a costo zero per il giugno 2021 con Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, il centravanti polacco vorrebbe lasciare Napoli già a gennaio.

Il giocatore, infatti, vive ormai da separato in casa nel club partenopeo e, nonostante il possibile accordo con la Juve, vorrebbe tornare a giocare il più presto possibile. Quest’opzione farebbe contento anche il presidente azzurro De Laurentis, che vorrebbe incassare qualcosa dalla cessione dell’attaccante: per questo, il giocatore potrebbe ascoltare anche altre proposte che non provengano da Torino.