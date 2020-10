Notizie Juve – Marcelo e Isco nel mirino dei bianconeri

TORINO – Dalla Spagna arriva delle notizie bomba per il mercato della Juventus: secondo quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, i madridisti Marcelo e Isco sono entrati nel mirino dei bianconeri. I due giocatori del Real Madrid stanno attraversando un periodo di crisi con la loro squadra: gli uomini di Zinedine Zidane, infatti, arrivano da una sconfitta per 3-2 nella prima giornata di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. I due potrebbero, dunque, lasciare i Blancos e trasferirsi in un altro club: la Juve potrebbe rappresentare una destinazione molto gradita, anche perché a Torino ritroverebbero il loro ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Si vedrà una volta aperto il mercato di gennaio: nel frattempo, la Vecchia Signora si è messa sulle tracce di Marcelo e Isco.