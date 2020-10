Notizie Juve – Marcelo al passo d’addio con il Real: bianconeri in attesa

TORINO – Continuano ad arrivare dalla Spagna delle voci di mercato che riguardano la Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid iberico Don Balon, Marcelo sarebbe al passo d’addio con il Real Madrid e i bianconeri sarebbero in attesa. Quello del terzino brasiliano, infatti, sarebbe un nome che da tempo figura sul taccuino di Fabio Paratici: il calciatore è molto apprezzato e potrebbe rappresentare un grandissimo colpo per il club. Per questo, la Vecchia Signora sta monitorando la situazione e attende gennaio per poter iniziare un’incredibile trattativa; Marcelo, infatti, potrebbe lasciare la Spagna già nella prossima sessione di calciomercato.