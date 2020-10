Notizie Juve – Manuel Locatelli ancora nel mirino dei bianconeri

TORINO – Continua a muoversi sul mercato la Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Manuel Locatelli è ancora nel mirino dei bianconeri. In estate Fabio Paratici, su pressione del nuovo tecnico Andrea Pirlo, aveva chiesto informazioni sul centrocampista al Sassuolo; la trattativa, però, non è decollata e il giocatore è rimasto in Emilia, dove sta disputando un ottimo inizio di stagione. Per questo, la Vecchia Signora è tornata su di lui e potrebbe lavorare ad un possibile affare per le prossime sessioni di mercato.