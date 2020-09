Notizie Juve- Manolas a disposizione per il match con i bianconeri

TORINO – Buone notizie per il Napoli in vista della prossima gara di campionato, in cui affronterà la Juventus all’Allianz Stadium: infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Kostas Manolas dovrebbe essere a disposizione per il match contro i bianconeri.

Il difensore greco, nell’ultima partita di campionato contro il Genoa, aveva avuto dei problemi alla schiena, che lo avevano costretto a tornare anzitempo negli spogliatoi. In queste ore, però, l’infortunio sembra essere già risolto e Gennaro Gattuso potrà contare anche su di lui per tentare di espugnare Torino e conquistare i tre punti.