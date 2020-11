Notizie Juve – Manchester City e Liverpool sulle tracce di Alaba

TORINO – Si rincorrono le notizie dall’estero per il calciomercato della Juventus, che sta entrando nel vivo già da adesso: secondo quanto riportato da Football365, Manchester City e Liverpool sarebbero sulle tracce di David Alaba. Il terzino austriaco è in rotta con il Bayern Monaco e avrebbe interrotto le trattative per il rinnovo del suo contratto. Per questo motivo, su di lui sarebbero piombati alcuni dei top club europei, tra cui le due squadre inglesi, che se la dovranno però vedere con la Juve: i bianconeri, infatti, stanno seguendo il giocatore da tempo e Fabio Paratici sta preparando il colpo a costo zero per le prossime sessioni di mercato.