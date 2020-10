Notizie Juve – Lo United non aumenta il contratto a Pogba: bianconeri vigili

TORINO – Continuano ad arrivare dall’estero nuove possibili voci di mercato per la Juventus: secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il Manchester United non vorrebbe aumentare il contratto a Paul Pogba. Il centrocampista francese da alcune settimane stava trattando con il club inglese per prolungare la sua permanenza in Premier: tra le richieste c’era anche un aumento dello stipendio, che però non è stato accordato dai Red Devils. I bianconeri, dunque, restano vigili, in attesa di scoprire ulteriori sviluppi nella vicenda. Quello di Pogba, infatti, è un profilo molto gradito dalle parti della Continassa, soprattutto per il fantastico passato a Torino del giocatore: la Vecchia Signora, quindi, rimane sulle sue tracce in attesa del prossimo mercato, in cui, però, dovrà fare i conti con la concorrenza del Real Madrid.