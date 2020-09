Notizie Juve – L’esultanza sui social di Cristiano Ronaldo

TORINO – Buona la prima per la Juventus: ieri sera, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha sconfitto per 3-0 la Sampdoria di Claudio Ranieri, conquistando i primi tre punti della nuova Serie A 2020-2021. Le reti sono state di Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci e il solito Cristiano Ronaldo.

Proprio il fenomeno portoghese, alla sua terza stagione in bianconero, ha esultato sui social per la vittoria della Juve: in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, CR7 ha mostrato le immagini del suo gol e dell’abbraccio con i compagni. “È sempre buono iniziare la stagione con una vittoria! Ben fatto squadra” ha detto l’attaccante della Vecchia Signora, che ha concluso il post con il consueto hashtag “Fino alla fine, forza Juve!“.