Notizie Juve – Le varie pretendenti di Merih Demiral

TORINO – Continui movimenti sul calciomercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi al centro dei rumours di queste ore è senza dubbio quello di Merih Demiral, che avrebbe dietro di sé varie pretendenti. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sul difensore turco ci sarebbe un serio interesse del Tottenham di José Mourinho: secco no agli Spurs della dirigenza bianconera, che considera il giocatore incedibile. Nelle ultime ore, poi, anche la Fiorentina avrebbe chiesto con insistenza il calciatore ex-Sassuolo: il club viola, infatti, avrebbe proposto alla Juve di inserirlo come contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino di Federico Chiesa. Anche qui risposta negativa della Vecchia Signora, che non vuole privarsi per nessuna ragione di Demiral. Ma attenzione perché in queste ultime ore è arrivata anche un’altra grandissima novità per il mercato bianconero. Ormai sembra davvero fatta, Alfredo Pedullà dà l’annuncio: “Offerta accettata, si chiude a ore!” >>>VAI ALLA NOTIZIA