Notizie Juve – Le parole di Rolando Bianchi sulla Juve

TORINO – L’ha affrontata diverse volte la Juventus nel corso della sua carriera, specialmente nei combattutissimi Derby della Mole quando vestiva la maglia del Toro: Rolando Bianchi il calcio sulle rive del Po lo ha conosciuto molto bene. Negli ultimi giorni, da esperto attaccante quale è stato, ha rilasciato a Radio Sportiva delle dichiarazioni sul fronte offensivo bianconero: si è soffermato, soprattutto, sull’acquisto di Edin Dzeko.

Ecco le parole di Rolando Bianchi sulla Juve: “Dzeko è un giocatore completo, veloce, tecnico, forte fisicamente: sarebbe di grande importanza per la Juve. Milik è un ottimo attaccante, ma lo vedo un pochino sotto al bosniaco. Spesso, negli ultimi anni, non è stato valorizzato il ruolo del centravanti; l’attaccante forte fisicamente, però, è un’ottima soluzione, specialmente in situazioni complicate o contro squadre che giocano chiuse. Un esempio è Mandzukic: Sarri non lo ha voluto, decidendo di cederlo, e ne ha pagato le conseguenze in alcune partite difficili“.