Notizie Juve – Le parole di Pippo Inzaghi su Andrea Pirlo

TORINO – Hanno condiviso gran parte della loro carriera, vincendo anche tantissimi titoli insieme: su tutti, le due Champions League del 2003 e del 2007 e, soprattutto, la Coppa del Mondo del 2006 con la Nazionale Italiana. Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo sono stati tra i protagonisti del calcio italiano per tutto l’inizio degli anni 2000 e, adesso, possono tornare a rubare la scena a tutti come allenatori.

Ai microfoni di Tiki Taka, l’allenatore del Benevento ha parlato del suo amico e neo-tecnico della Juventus, alla sua prima esperienza in panchina. Ecco le parole di Pippo Inzaghi su Andrea Pirlo:

“Andrea lo conosco bene, è un ragazzo molto intelligente. Una volta che smetti di giocare e cominci ad allenare tutto cambia: comunque, essere stato per vent’anni in spogliatoio con grandissimi allenatori è qualcosa che aiuta molto e non si dimentica mai. Cominciare subito su una panchina importantissima come quella della Juve non è facile, ma avere dietro di sè una società forte come e dei giocatori di quel livello è sicuramente vantaggioso: se Pirlo sbagliasse qualcosa, infatti, i calciatori sapranno come rimediare. Sono molto contento per lui e sono sicuro che farà grandi cose“.