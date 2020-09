Notizie Juve – Le immagini social delle visite mediche di Morata

TORINO – Ormai ci siamo: Alvaro Morata, dopo quattro anni, è tornato a Torino, per vestire ancora una volta la maglia della Juventus. L’attaccante spagnolo è atterrato questa mattina nel capoluogo piemontese e si è subito diretto al J Medical, per svolgere i test fisici di rito con il club.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società bianconera ha mostrato le immagini delle visite mediche del giocatore. Grandi sorrisi e tanta determinazione per il classe ’92, che, dopo le esperienze al Chelsea e all’Atletico Madrid, è pronto ad iniziare un’altra avventura con la Juve: nel 2016 aveva lasciato la squadra dopo aver totalizzato 93 presenze e 27 reti. Pirlo lo aspetta e, come tutti i tifosi bianconeri, non vede l’ora di ammirarlo al fianco di CR7 e Dybala.