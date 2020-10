Notizie Juve – Le cifre dell’acquisto di Federico Chiesa

TORINO – Ormai ci siamo, la fumata bianca per l’affare dell’anno sembra essere sempre più vicina: Federico Chiesa è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus. In queste ultime ore, infatti, sembra che la società bianconera abbia trovato l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento del giocatore a Torino.

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha riportato le cifre dell’acquisto di Chiesa da parte della Juve: la Vecchia Signora verserà nelle casse del club toscano circa 60 milioni di euro in un pagamento dilazionato in 4 anni. Grande sconto da parte della Viola, che concede agli eterni rivali questa vantaggiosa possibilità. Dal canto suo, però, il club bianconero deve ancora piazzare alcuni colpi in uscita, prima di poter mettere il punto definitivo su questa operazione: i candidati in uscita sono sempre Daniele Rugani e Douglas Costa.