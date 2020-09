Notizie Juve – L’agente di Dybala a Torino per il rinnovo

TORINO – Passi in avanti per la permanenza di Paulo Dybala in bianconero! Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente dell’argentino è arrivato a Torino per discutere il rinnovo del contratto con la Juventus. Sia la società che il giocatore sembrano muovere nella stessa direzione: continuare ancora a lungo questo matrimonio calcistico, che nelle ultime cinque stagioni è stato molto fruttuoso per entrambi. Tuttavia, bisognerà trattare sulle cifre dello stipendio della Joya, che ora si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro. Dybala starebbe chiedendo circa 10 milioni di euro a stagione, una cifra che lo renderebbe il secondo giocatore più pagato della Juve, dopo CR7. Il prolungamento, in ogni caso, dovrebbe essere fino al 2025, quando l’argentino compirà 32 anni. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, quando si incontreranno il procuratore del calciatore e Fabio Paratici: le sensazioni, comunque, sembrano essere positive.