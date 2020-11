Notizie Juve – La Vecchia Signora sulle tracce di Paul Pogba

TORINO – Continuano ad arrivare delle notizie interessanti sul calciomercato della Juventus dall’Inghilterra: secondo Sports Mole, infatti, la Vecchia Signora sarebbe ancora sulle tracce di Paul Pogba. Si era tornato a parlare dell’ex giocatore bianconero dalle parti della Continassa già in estate, ma alla fine nell’ultima sessione la società non ha avviato nessuna trattativa. In queste ultime settimane, però, la Juve si sarebbe messa al lavoro per il ritorno del campione del Mondo del 2018 a Torino; il rinnovo di contratto con il Manchester United, infatti, sembra non arrivare e il transalpino potrebbe lasciare la Premier League. Su di lui, però, ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid, che potrebbe fare un brutto sgambetto ai bianconeri.