Notizie Juve – La società saluta sui social Gonzalo Higuain

TORINO – Dopo quattro anni, 149 partite e 66 gol, Gonzalo Higuain lascia definitivamente la Juventus. In questi giorni, infatti, è arrivata l’ufficialità della rescissione del contratto del centravanti argentino, che per ora rimarrà svincolato, in attesa di trasferirsi in qualche club estero.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società bianconera ha deciso di salutare il Pipita: per celebrare l’attaccante, sono stati riproposti attraverso alcune foto i suoi migliori momenti con la maglia della Juve, con cui ha vinto tre Scudetti e due Coppe Italia. Hasta luego, Gonzalo!