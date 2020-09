Notizie Juve – La società ricorda Roma-Juve di 11 anni fa

TORINO – Già aria di Roma-Juve: questa sera, alle 20:45, andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra queste due squadre, valevole per la seconda giornata della Serie A 2020-2021. Sarà il primo big match sulla panchina bianconera per Andrea Pirlo, consapevole dell’importanza che ha questa partita, molto sentita da entrambi i club.

Per questo, anche la società bianconera ha voluto ricordare un Roma-Juve di 11 anni fa, per preparare l’ambiente in vista della gara di questa sera. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la Juventus ha mostrato le immagini di quella partita: i bianconeri vinsero 3-1, grazie alla doppietta di Diego e al gol di Felipe Melo. Nel video si vedono le due reti del primo brasiliano e viene chiesto ai tifosi quale tra le sue splendide marcature sia la migliore. Ecco le immagini di quella sfida, conclusasi con la vittoria della Vecchia Signora: chissà che anche stasera il risultato non sia uguale…