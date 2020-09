Notizie Juve – La società ricorda la prodezza di Alex Del Piero

TORINO – Sono passati dodici anni da quel giorno incredibile. Dopo l’amara esperienza di Calciopoli e della Serie B, la Juventus finalmente tornava a giocare in Champions League: iniziava il proprio girone affrontando a Torino i russi dello Zenit San Pietroburgo. I bianconeri vinsero quella partita per 1-0, ma il ricordo più bello è legato a questo incredibile gol: con un calcio di punizione magistrale, Alex Del Piero metteva il pallone sotto l’incrocio dei pali, spiazzando totalmente il portiere avversario e regalando ai tifosi juventini un colpo che valeva da solo il prezzo del biglietto. Per questo motivo, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ha deciso di ricordare la prodezza dell’ex numero 10. Signore e signori: Alessandro Del Piero.