Notizie Juve – La società ricorda il primo gol di CR7 in bianconero

TORINO – Dal 2018 ha già disputato 89 partite e siglato 65 gol con la maglia della Juventus, vincendo due Scudetti e risultando sempre il miglior marcatore della squadra. Signore e signori: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, conosciuto anche come CR7. Il fenomeno portoghese, arrivato alla Juve dal Real Madrid, ha iniziato a segnare per la Vecchia Signora esattamente due anni fa, il 16 settembre 2018, e non si è più fermato.

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società ha voluto ricordare il primo gol in bianconero di CR7. In quell’occasione, la vittima del cinque volte Pallone d’Oro fu il Sassuolo e, come detto nella didascalia del post, fu la “prima volta che illuminò l’Allianz Stadium“. Ecco le immagini di quella rete, la prima di una lunghissima serie, destinata a durare ancora a lungo.