Notizie Juve – La locandina social della prima di campionato

TORINO – Ci siamo, ormai mancano solo poche ore: questa sera la Juventus torna in campo per l’inizio ufficiale della nuova stagione. All’Allianz Stadium di Torino, infatti, andrà in scena il match contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, che sancirà l’inizio della Serie A 2020-2021 dei bianconeri.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società ha mostrato una locandina della prima giornata di campionato, per ricordare l’appuntamento di questa sera alle 20:45. Nell’immagine è ritratto Rodrigo Bentancur, che indossa la maglia della Juve per questa nuova stagione. Il cammino bianconero verso nuove vittorie ha inizio.