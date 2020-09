Notizie Juve – La Fiorentina ha trovato i possibili sostituti di Chiesa

TORINO – Federico Chiesa sembra sempre più vicino alla Juventus: la società bianconera è da tempo sulle sue tracce e starebbe preparando la propria offerta per portarlo a Torino. A confermare la possibile riuscita dell’operazione è anche la stessa Fiorentina: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il club viola avrebbe trovato i possibili sostituti del classe ’97.

Si tratta di tre calciatori molto noti nella nostra Serie A, che hanno lasciato un ottimo ricordo nelle squadre in cui hanno giocato. Il primo è Stephan El Shaarawy, ala dello Shanghai Shenhua, ex Roma e Milan; il secondo è José Maria Callejon, svincolatosi quest’estate dal Napoli e contattato anche dalla Lazio; il terzo, invece, sarebbe Gerard Deulofeu, esterno offensivo spagnolo di proprietà del Watford, che in Italia ha giocato con la maglia del Milan. La Fiorentina, dunque, ha già pronte le sue alternative: Federico Chiesa, nel frattempo, si avvicina sempre di più a diventare un nuovo giocatore della Juventus.