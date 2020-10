Notizie Juve – La Fiorentina ha già pronti i sostituti per Chiesa

TORINO – La Fiorentina è già corsa ai ripari: infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il club viola avrebbe già pronti i sostituti per Federico Chiesa. L’attaccante classe ’97 è da tempo nel mirino della Juventus, che sta trattando con i toscani per portarlo a Torino: l’accordo non è ancora stato trovato, ma la strada sembra andare sempre di più in quella direzione. Per questo, Rocco Commisso, presidente della società di Firenze, avrebbe già raggiunto l’accordo con due giocatori, che andrebbero a sostituire il giovane Chiesa: si tratta di José Maria Callejon e Lucas Martinez Quarta. Il primo si è svincolato quest’estate dal Napoli, mentre il secondo è un calciatore del River Plate di 24 anni. Nei prossimi giorni, comunque, si attendono ulteriori novità: la Fiorentina è pronta ad abbracciare i possibili sostituti di Chiesa.