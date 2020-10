Notizie Juve – La concorrenza dei bianconeri per David Alaba

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe aumentata la concorrenza dei bianconeri per David Alaba. La Juve dalla scorsa estate è sulle tracce del terzino austriaco del Bayern Monaco, che si è laureato campione d’Europa proprio con il club tedesco. Per lui, però, si è formata una fila illustre di concorrenti, decise a sfidarsi per l’acquisto del giocatore: infatti, oltre all’Inter, in coda già da mesi, si sarebbe aggiunto anche il Liverpool di Jurgen Kloop. Aumenta, dunque, la concorrenza della Vecchia Signora per Alaba e nelle prossime sessioni di mercato si vedrà chi la spunterà.