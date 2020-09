Notizie Juve – La concentrazione di Ronaldo in allenamento

TORINO – La Juventus continua a prepararsi per l’inizio della nuova stagione. I bianconeri puntano ancora una volta a ripetersi in campionato e, per farlo, vogliono iniziare con il piede giusto, conquistando subito i tre punti. La prima partita sarà domenica 20 settembre alle 20:45 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha voluto mostrare le immagini della preparazione dei ragazzi di Andrea Pirlo; in particolare, con queste foto ha evidenziato la concentrazione di Cristino Ronaldo in allenamento. Il fenomeno portoghese anche quest’anno sarà il trascinatore della squadra e dai suoi piedi dipenderanno molti dei risultati della Juve. Lui, però, sembra già essere sul pezzo, mettendo nel mirino la Samp.