Notizie Juve – La carica di Arthur sui social network

TORINO – Suona la carica sui social network Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano della Juventus, prelevato quest’estate dal Barcellona, freme dalla voglia di iniziare la sua nuova avventura nel calcio italiano. Infatti, attraverso una foto pubblicata ieri sul suo profilo Twitter ufficiale, mostra tutta la sua determinazione per questo nuova sfida.

L’immagine lo ritrae in allenamento al fianco di Cristiano Ronaldo e la didascalia recita: “Il viaggio inizia qui domani!! Noi siamo pronti“. Questa sera, Arthur potrà avere la possibilità di scendere in campo con la sua nuova maglia, nella prima giornata della Serie A 2020-2021. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Sampdoria: ha inizio il nuovo viaggio bianconero.