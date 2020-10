Notizie Juve – Interesse per Casemiro del Real Madrid

TORINO – Continuano a circolare nuove notizie di mercato intorno alla Juventus: i bianconeri, infatti, non hanno smesso di cercare altri colpi per rinforzare la loro rosa e il taccuino di Fabio Paratici si riempie ogni giorno di più. Per questo, secondo quanto riportato dallo spagnolo Don Balon, ci sarebbe un interesse della Juve per Casemiro del Real Madrid. Il centrocampista brasiliano, classe 1992, sarebbe in uscita dai Blancos di Zinedine Zidane e la Vecchia Signora lo avrebbe messo nel mirino: su di lui, però, ci sarebbe molto forte anche il Chelsea, che sembra trovarsi in vantaggio rispetto ai bianconeri. Ma attenzione perché in queste ore sta circolando un’altra clamorosa indiscrezione bomba per il mercato bianconero. Tra follia e realtà, arrivano conferme: Agnelli sogna il colpo impossibile! >>>VAI ALLA NOTIZIA