Notizie Juve – Interesse del Pescara per Manolo Portanova

TORINO – Ancora movimenti in uscita per la Juventus! Nelle ultime ore, molti club stanno bussando alla porta della dirigenza juventina per chiedere informazioni su alcuni giocatori della rosa. Anche alcune squadre di Serie B si sono mosse, interessate soprattutto ai giovani: tra queste c’è il Pescara, che nelle ultime ore avrebbe avviato dei contatti con i bianconeri per un classe 2000.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la società abruzzese sarebbe interessata a Manolo Portanova. Il giovane centrocampista ha disputato un’ottima gara nell’ultimo match amichevole contro il Novara, siglando addirittura due reti: in questo modo, ha attirato su di sè l’attenzione di diverse squadre, tra cui gli adriatici. Nelle prossime ore si potrà conoscere il futuro di questo giocatore, che potrebbe lasciare la Juventus per fare esperienza altrove.