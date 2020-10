Notizie Juve – Interesse dei bianconeri per Junior Firpo del Barça

TORINO – Continuano a spuntare nuove notizie sulla Juventus alla vigilia della supersfida contro il Barcellona: secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe un interesse dei bianconeri per Junior Firpo dei blaugrana. Il dominicano, classe 1996, è un terzino sinistro molto tecnico e veloce, che può vantare anche una buonissima struttura fisica. Alla sua stagione in Catalogna, sarebbe rientrato nel mirino della Vecchia Signora, che da quest’estate è alla ricerca di un rinforzo sulle fasce: in occasione del match di domani sera all’Allianz Stadium, la Juve potrebbe parlare con il Barça del giocatore e mettere le basi per una possibile trattativa.