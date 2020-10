Notizie Juve – Inter in vantaggio su Marcos Alonso con il Chelsea

Notizie Juve – Inter in vantaggio su Marcos Alonso del Chelsea

TORINO – Prosegue il Derby d’Italia sul mercato: Juventus e Inter si stanno sfidando per l’acquisto di un giocatore, che potrebbe rappresentare un colpo di alto livello per entrambe. Si tratta di Marcos Alonso, calciatore classe 1990 del Chelsea: il giocatore è in rotta con l’allenatore dei londinesi Frank Lampard, che lo ha escluso dal proprio progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, poi, i nerazzurri sarebbero in vantaggio per il difensore spagnolo. I milanesi, infatti, avrebbero già avviato i contatti con i Blues, a differenza dei bianconeri. Tuttavia, gli inglesi avrebbero rifiutato l'offerta di prestito, respingendo la proposta dell'Inter, che, nonostante tutto, è intenzionata ad insistere. La Juve rimane comunque sullo sfondo, in attesa di ulteriori novità.