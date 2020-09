Notizie Juve – Il Wolverhampton prepara un’offerta per Douglas Costa

TORINO – Potrebbero esserci degli sviluppi incredibili nel mercato in uscita della Juventus. Da qualche giorno, ormai, si parla dell’interesse del Manchester United per un giocatore bianconero: si tratta di Douglas Costa, che potrebbe essere il profilo giusto per i Red Devils e una buona fonte di profitto per la Vecchia Signora. Tuttavia, la squadra di Manchester non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, limitandosi ad una richiesta di informazioni.

Nelle ultime ore, però, dall’Inghilterra sono giunte anche altre notizie, che potrebbero infuocare questi giorni di trattative: infatti, secondo quanto riportato dal portale The Boot Room, il Wolverhampton starebbe preparando un’offerta per Douglas Costa. I Wolves, infatti, vorrebbero rimpiazzare Diogo Jota, ceduto al Liverpool, e potrebbero mettere sul piatto una cifra considerevole: si parla di circa 32 milioni di sterline più bonus, che potrebbero convincere la dirigenza bianconera. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, in cui potrebbe accendersi clamorosamente il mercato in uscita della Juventus, con due club inglesi a contendersi il numero 11.