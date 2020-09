Notizie Juve – Il West Ham sempre più vicino a Rugani

TORINO – Nell’ondata di gelo eccezionale che si abbattuta sull’Italia in questi giorni, il calciomercato della Juventus sta vivendo delle ore caldissime. I bianconeri sono impegnati in diverse trattative, sia in entrata che in uscita: alcuni giocatori, infatti, sono in procinto di lasciare la Vecchia Signora e di iniziare un nuovo capitolo della loro carriera altrove.

Tra questi c’è anche Daniele Rugani, che sembra destinato a volare in Inghilterra: stando a quanto riportato da TuttoSport, il West Ham sarebbe sempre più vicino all’acquisto del difensore della Juve. Da tempo gli Hammers erano sulle tracce del giocatore, seguito anche da Leeds e Newcastle, e nelle ultime ore sembrano essersi fatti sotto con più decisione: infatti, la società londinese avrebbe quasi trovato l’accordo con la dirigenza bianconera e con l’entourage del calciatore. La strada di Daniele Rugani, dunque, sembra essere diretta a Londra.