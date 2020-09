Notizie Juve – Il Valencia chiede Daniele Rugani in prestito

TORINO – Nuovi aggiornamenti sulla questione riguardante la cessione di Daniele Rugani: secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, il Valencia avrebbe chiesto alla Juventus il difensore in prestito. Il club spagnolo, infatti, non vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma vorrebbe un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto. La società bianconera, dal canto suo, preferirebbe una cessione definitiva e non sarebbe convinta dalla proposta degli iberici. Sul calciatore classe 1994, nel frattempo, continua ad esserci l’interesse di alcuni club inglesi, tra cui West Ham, Newcastle e Leeds: tuttavia, nessuna di queste società ha ancora presentato un’offerta decisa alla dirigenza juventina e nessuno ha affondato il colpo. Ancora in stallo, dunque, la situazione del mercato in uscita della Juventus, che vorrebbe cedere Rugani per lasciare spazio ai nuovi acquisti.